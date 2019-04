Voici une Information concernant le jeu God of War :Le directeur de God of War, Cory Barlog, a répété qu’aucun DLC n’était prévu pour God of War, mais qu’il y avait encore un contenu anniversaire à venir.En réponse aux nouvelles selon lesquelles God of War recevrait du contenu pour son premier anniversaire sous forme de thèmes et d'avatars, Barlog a tweeté "Ce n'est pas tout..."Naturellement, les fans soupçonnaient que cela signifiait que des annonces encore plus importantes seraient faites pour l'anniversaire, en particulier des nouvelles pour un DLC pour God of War. Pour calmer ces attentes, Barlog a rapidement tweeté : "Juste pour que personne ne comprenne la mauvaise idée, il n'y a pas de DLC pour le jeu. Désolé."Afin d'éviter que certains ne se fasse de faux espoirs...Source : https://www.ign.com/articles/2019/04/15/no-god-of-war-dlc-planned-but-more-anniversary-content-to-come