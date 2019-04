Voici une Information autour du jeu God Eater 3 :Dans un tout nouveau billet de blog sur le site officiel japonais God Eater 3, Yuya Tomiyama a présenté la version récemment annoncée du jeu sur Nintendo Switch. Il a expliqué pourquoi l'équipe de développement avait décidé de le porter sur Nintendo Switch, ainsi que le processus de développement de celui-ci. Tomiyama a déclaré :« Depuis que nous avons annoncé le titre du jeu, les fans réclament une version Switch de God Eater 3. Nous avons entendu beaucoup de gens dire :- "C’est difficile/impossible de jouer ce jeu à la maison à la télévision pour moi."- "Je veux jouer en multijoueur avec mes amis en personne."- "Je suis habitué à jouer à ce jeu en tant qu'expérience portable, alors je veux une version portable."Pour cette raison, alors que nous travaillions au développement du jeu principal et aux mises à jour gratuites post-lancement, nous avons mis en place une équipe distincte qui étudie la possibilité d’un portage. Nous avons pesé le pour et le contre du portage du jeu pendant une longue période.Le contenu du jeu sera le même que celui des versions Ps4 et Steam. En plus de cela, nous ajoutons des fonctionnalités spéciales uniques à la version Switch, telles que le mode multijoueur coopératif local. »C’est formidable de constater que les développeurs ont écouté les commentaires des fans et ont été en mesure de répondre exactement à leurs attentes. Les jeux God Eater étaient auparavant sur PsP et PsVita. Il est donc logique que Marvelous First Studio et Bandai Namco Entertainment veuillent prendre en charge la console le plus populaire doté de capacités pour console portable. Le fait que la version de Switch soit la même que les deux autres versions, avec encore plus de contenu, est la cerise sur le gâteau.Plus récemment, la mise à jour v1.22 du jeu est disponible sur d’autres plateformes et corrige certains déséquilibres de jeu. Une nouvelle mise à jour, la v1.30, introduira une nouvelle histoire après la fin ainsi que deux nouveaux personnages. God Eater 3 est actuellement sorti sur Ps4 et PC et, sortira sur Nintendo Switch le 12 juillet…Source : https://www.dualshockers.com/god-of-eater-3-producer-switch-version