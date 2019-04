Et non ce n'est pas Days Gone, j'attends de voir les tests le 25 avant d'envisager ou non un achat. Pour l'instant, c'est non.C'est donc World War Z payé plein pot 29,99€ (Cdiscount). Un peu déçu car je pouvais l'avoir à 19,99€ chez ce même marchand la semaine passée via le code REDUCEXTRA 10€ de réduc dès 29€ mais le code n'est plus valide.Hâte d'y jouer, livraison Mardi Matin !! Je ferai des lives dès Mardi soir aux alentours de 21/22H.