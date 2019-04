Salut,Je vends Kingdom Hearts 3 sur PS4. Comme neuf & fonctionne parfaitement. Envoi en lettre suivie.Prix : 27€ frais de port inclus (prix ferme non négociable).Paiement Paypal (2 options possibles) :1) Biens & Services : 28€2) Entre amis/proches (pas de frais) : 27€Je vends également ceci (je m'en débarrasse, je ne joue plus sur PC, seulement 10h de jeux ces 2 dernières années). J'ai enfin terminé The Walking Dead, je ne compte plus jouer sur PC.70€ négociable, 206 jeux (valeur : 1100€) :Me contacter par MP