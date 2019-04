Voici une Information concernant le jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission :Aprés Gamekult, c'est au tour de Nintendo Enthusiast de tester le jeu et de lui attribuer lui aussi la note de 4/10. Il lui reproche les combats de cartes monotone et trop simple, que le jeu soit trop lent et ennuyeux, et que l'histoire soit trop longue...Source : https://www.nintendoenthusiast.com/2019/04/11/super-dragon-ball-heroes-world-mission-review-nintendo-switch/