"Beran dit que son équipe a adopté une approche plus mesurée avec la direction artistique de MK11. C'est particulièrement vrai pour les combattantes du jeu."

"Notre lead character artist, Brendan George, a été une bouffée d'air frais en introduisant de nouvelles idées. Notre design devient de plus en plus mature et respectueux. Vous n'allez pas porter un bikini dans un combat. Vous n'allez pas montrer autant de peau. Je pense que c'est exactement de ça qu'il s'agit : Vous allez vous battre pour votre vie, et vous ne porterez pas de pièces de tenue aussi légère."







"Je suis sûr que ça décevra certains fans. Nous n'avons pas de combattants en maillot de bain, et je pense que c'est bien. Si les gens sont déçus, je ne regrette pas d'avoir fait ce changement."

[...]

__________________________________

Les fils de discussion critiquant la désexualisation des femmes sont censurés sur le forum Mortal Kombat 11 de Steam

"[...] Alors, disons que.... Mortal Kombat et Dead or Alive ont tous les deux des femmes sexy. Les deux peuvent être sexy, les deux peuvent avoir de la physique, les deux peuvent avoir des vêtements destructibles, les deux peuvent recevoir la haine des SJWs, et les deux peuvent dire à ces SJWs d'aller se faire f***. Les filles ne sont pas fans d'eux non plus... Ils n'ont de cesse de nous donner une mauvaise image.







"Aussi, que tout le monde se réjouisse de se rencontrer dans les Compétitions quand ces grands jeux sortiront. :-)"

__________________________________

source :NetherRealm a confirmé qu'il n'y aura pas de pièces de tenues sexy et dénudées pour les femmes dans Mortal Kombat 11. Les personnages féminins ont été volontairement désexualisés, selon NetherRealm Studios.Lors d'un entretien avec, Steve Beran, directeur artistique de NetherRealm, a confirmé que le jeu avait subi un changement de design intentionnel. Polygon a introduit les commentaires de Beran de la manière suivante :Certains d'entre vous ont peut-être remarqué dans nos articles traitant de Mortal Kombat 11 que toutes les femmes étaient couvertes pratiquement de la tête aux pieds. Ça concernait autant les nouvelles venues comme Jacqui et Cassie Cage qui ont été introduites dans Mortal Kombat X, mais qui n'étaient généralement pas aussi sexualisées que les personnages classiques, que les autres personnages principaux comme Kitana, Jade, et Skarlet.Beaucoup de joueurs ont fait remarquer qu'il semblait étrange que les femmes aient été si couvertes dans Mortal Kombat 11, comparé aux 25 années d'histoire de NetherRealm, qui s'est permis de créer des femmes fatales à peine vêtues.Eh bien, après de nombreux débats sur le sujet, Beran a confirmé à Polygon que le choix de désexualiser les personnages féminins était tout à fait délibéré :Pour clarifier, l'insinuation de Beran au sujet de l'équipe artistique ciblant des vêtements et des costumes qui sont plus réalistes pour le combat n'est pas vraie. Gardez à l'esprit que tous les combattants masculins de Mortal Kombat 11 ont des options torse nu ou sans pantalon, comme le montrent les images ci-dessous.Aucune des femmes n'a de costumes classiques à part ceux de Sonya, qui porte la tenue d'entraînement de Mortal Kombat 3, mais aucun justaucorps, maillot de bain ou bikini (comme Beran l'a mentionné) n'a été ajouté à Mortal Kombat 11 et ils ne seront pas ajoutés.Si vous êtes d'accord avec ce que Liana Kerzner a appelé "le sexisme bienveillant", où les femmes sont couvertes mais pas les hommes, et si vous êtes d'accord avec les personnages féminins ne pouvant pas montrer beaucoup de peau mais pouvant être intégralement mutilés comme dans une boucherie, alors n'hésitez pas à soutenir Mortal Kombat 11 quand il sort le 23 avril prochain.Pour tous les autres, il existe d'autres alternatives comme SoulCalibur VI, King of Fighters et Tekken 7 qui n'ont pas peur d'embrasser le fan-service et de permettre aux hommes et aux femmes d'être présentés de manière égale en petite tenue.Les utilisateurs sont bannis et les discussions du forum sont censurées et supprimées du hub de la communauté de Mortal Kombat 11 sur Steam. Après que les développeurs ont confirmé qu'ils désexualisaient délibérément les femmes et supprimaient le fan service, et qu'ils n'ajouteraient pas de "pièces de tenue légère" au jeu. Cela a créé une véritable tempête de feu sur les forums, à tel point que les modérateurs s'acharnent à faire taire les dissidents.Tout a commencé par le blocage d'un fil de discussion qui a été créé le 29 janvier 2019 par une joueuse nommée Shiori. Elle a écrit :Cela a suscité beaucoup de réactions négatives de la part des apologistes de la censure et de la foule de SJW, qui lui reprochaient d'aimer le fan service dans les jeux de combat.Le 21 février 2019, le modérateur du support Steam, The Empress of Fire, a verrouillé le fil de discussion.