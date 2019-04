En terme de tarification, la mensualité sera proposée à $6.99, alors que l'abonnement annuel le sera à $69.99. Un rapide calcul vous permettra de constater que vous y gagnerez deux mois d'abonnement. Cela peut sembler accessoire, mais cette réduction tarifaire n'est pas proposée par la majorité des acteurs du marché.



Au programme, de nombreux contenus sont déjà annoncés :



*Les Simpson : les 30 saisons

*Malcom in the Middle : intégrale

*La Mélodie du Bonheur

*Princess Bride

*De nombreux blockbusters tels que Avatar ou encore *La saga Alien

*Intégralité de la saga Star Wars

*De nombreuses productions autour de Marvel

*Tous les films d'animation et courts-métrages Pixar, Disney et les films live

*La saison inédite de Star Wars: The Clone Wars