Yo news flash pour de nouvelles rumeurs sur la ps5.



Sortie 2020

Prix 499 euros

Dévoilé entre avril et juin 2019



CPU zen 2 8 cœurs 16 threads booster 3,2ghz

Gpu navi 1,8 GHz 14,2 teraflops

24 go de RAM 4 pour l'os.



Informations soc AMD 7nm



https://www.phonandroid.com/ps5-xbox-scarlett-infos-soc-amd.html



Le lien ci-dessous pour plus d'informations :

https://www.phonandroid.com/ps5-sortie-2020-prix-499e.html