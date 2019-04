FF X/X-2 est dispo chez certains revendeur petite infos la cartouche contient ff10 plus les vidéo, mais ff10-2 est pas un jeux à part mais est présent sous forme de dlc à télécharger le menu est donc le même que sur ps3/4 avec tout les titres réunis le code est déjà activable et le jeux se telecharge comme une mise à jour, ff10 est jouable pendant le téléchargement et pèse 12,9 giga. Bonne journée et bon jeux