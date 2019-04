Darksiders III est loin d'être parfait, tout le monde le sait. Pour autant, l'aventure de Fury dispose de quelques qualités indéniables et, surtout, ses créateurs disposent d'une foi inébranlable pour améliorer l'expérience de jeu. Cela se traduit par des DLC et des mises à jour conséquentes, dont la prochaine vient d'être détaillée lors d'une toute récente session de questions-réponses... et elle apportera un tout nouveau mode, baptisé Armageddon. Derrière ce joli sobriquet se cache ainsi un New Game + particulièrement solide, composé de neuf niveaux : à chaque run terminé, le joueur peut recommencer une partie qui sera encore plus difficile, avec de nouveaux objets et de nouveaux ennemis, pour un challenge évolutif au fil du temps. De nouveaux trophées et succès accompagneront d'ailleurs ce nouvel arrivant.



Au passage, la mise à jour apportera une nouvelle difficulté où les fenêtres d'esquive de Fury seront réduites, les dommages subis plus importants et ceux infligés moins prononcés. Enfin, les armes pourront aller jusqu'au niveau 13 ; cinq points pourront être attribués à une même compétence en même temps ; une option pour faire disparaître le HUD sera déployée ainsi que pour inverser le sens de la caméra horizontale. On ne va pas cracher dans la soupe et attendre sagement cette update qui devrait arriver dans la semaine, si tout va bien.

