Jeux Vidéo

J'avais choppé dans une promo les 3er sur PC pour que dalle il y a longtemps, mais j'y ait encore jamais joué, manque de temps, d'autres jeux sont passés depuis etc... mais ce genre de jeu "tranquille" est idéal pour y jouer pénard dans mon pieu... Mais à quel prixAprès avoir vu la news de Nicolasgourry ( group_article49934.html ), je me suis dit que j'allais le (re)prendre sur Switch. Il est bien en preco en boite sur Amazon à 40 € ??? En demat sur le store pareil c'est 40 €.Il y a une erreur ou je comprend pas bien ? 40 € ???? C'est juste le 1er, c'est pas une compil des 4 jeux ?J'avais du choper les 3er à 7 € sur PC en promo (la compil des 3er est à 4,49 € en ce moment sur Steam). A la rigueur on s'en branle, on est sur console pas sur PC, et ok je veux bien que sur Switch le jeu est "récent".Mais 40 € pourquoi ? Tous les Deponia sont sortis à 20 € sur PS4 et One, même en boite dès leur sortie (je viens de tracker les prix sur Amazon avec Keepa). Alors pourquoi c'est le double sur Switch ? Je veux bien que ça soit quelques euros de plus pour cette histoire (justifiée ou pas) de coup de fabrications des cartes, mais le double du prix putain ???En plus ça sort en même temps (24 Avril) que la compil avec les 4 épisodes sur PS4 et One à... 40 €. Daedalic se fout pas un peu de notre gueule ?