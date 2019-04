Pour ceux qui attendaient FF X sur une console Nintendo afin d'y jouer (avouez-le, personne ne vous jugera!), voici une vidéo qui compare la version Switch et les autres versions sur consoles Playstation.







En gardant à l'esprit qu'on peut pas vraiment parler de remake (ça reste un jeu PS2 "HDisé/cleané/optimisé"), on peut noter que le portage semble très correct et qu'il est identique à la version PS3, la version PS4 semble un poil plus propre que les autres (et je ne parle pas des versions moches PS2 et PSvita!)



En espérant que Square Enix se bouge le fion pour nous sortir les 6 premiers FF également sur toutes les consoles, histoire de reprendre un peu goût à cette série (qui part en co*illes faut bien l'admettre).