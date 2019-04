Laest sur le point de débuter et nous avons déjà une toute petite fuite pour... grâce àqui a montré un poil trop tôt un t-shirt en rapport avec le jeu :On ne voit pas trop à quoi ressemble le héros mais on a tout de même la confirmation de la présence d'un compagnon droïde. Puis l'artwork est classe.Vivement samedi pour le dévoilement !