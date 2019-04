Hidetaka Miyazaki, tête pensante du studio FromSoftware (Sekiro Shadows Die Twice, Dark Souls), était présent ce matin pour la conférence d'ouverture de Reboot Develop, un évènement organisé cette semaine en Croatie. Présent sur place, le site VG247 a pu rapporter quelques déclarations intéressantes du créateur japonais.



Durant cette conférence, à laquelle assistait également Fumito Ueda (The Last Guardian), Hidetaka Miyazaki a pu évoquer la manière dont il crée ses jeux. Selon lui, le gameplay constitue "l'âme" d'un jeu : il commence toujours par définir les mécaniques avant d'imaginer une histoire et des dialogues qui complètent l'expérience. Le créateur nippon précise bien entendu que ce n'est pas la seule façon correcte d'aborder le game design. Il déclare par ailleurs qu'il souhaiterait un jour créer un jeu articulé autour de son histoire, en citant comme exemple Red Dead Redemption II. Il avoue enfin qu'il doit s'améliorer dans sa façon de communiquer l'histoire de ses jeux à ses équipes, qui ne comprennent parfois pas pleinement les intrigues des jeux sur lesquels ils travaillent. Des déclarations pour le moins intéressantes d'un développeur visiblement curieux. En mars dernier, il exprimait son intérêt pour les battle royale.