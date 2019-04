Bonsoir amis gamers Est il enfin possible de transférer un compte fornite ps4 sur un autre id psn sans rien perdre ? Je voudrais pouvoir enfin récupéré mon id psn monopolisé par mon fils qui à sa PS4. Cest les vacances ! Nous ne pouvons nous connecter ensemble et je ne peux donc continuer mon cher Sekiro ! Merci Bons jeux

posted the 04/10/2019 at 06:43 PM by erosennin