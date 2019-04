Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Days Gone sera surement le plus gros jeu ce mois-ci, et nous avons enfin quelques informations sur le moment où nous aurons les premières critiques. Tel que partagé par l'insider Tidux, l'embargo devrait expirer le 25 avril 2019. C'est juste un jour avant la sortie du jeu, qui peut être perçu comme un mauvais signal sur sa qualité globale. Dans le passé, Sony a permis à la presse de jouer et de publier ses impressions bien avant le lancement d’un titre. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.gamepur.com/news/39910-days-gone-review-embargo.html