Payé 22€, j'en ai pris deux. Prix imbattable ! Réception dans 3 semaines.J'aimerai avoir des avis principalement au niveau du micro, ce que ça donne sur Whatsapp par exemple ??? Un micro est situé sur chaque écouteur ? Je peux utiliser un seul écouteur et n'importe lequel pour discuter, on m'entendra bien ?Les batteries des écouteurs ne se détériorent pas trop au fil des mois ? ça tient toujours + de 3h30 même après plusieurs mois d'utilisation ?A la fin de l'année, je passerai sur la version Pro aux alentours de 35€ je l'espère (car + de 50€ actuellement).

posted the 04/10/2019 at 02:09 PM by ioop