(Voici la vue du monstre à la masse affolante: cette image est la première preuve visuelle directe d'un trou noir. Ce spécimen particulièrement massif se trouve au centre de la gigantesque galaxie Messier 87 et a été enregistré avec le télescope Event Horizon (EHT), un réseau de huit radiotélescopes basés au sol répartis dans le monde entier.)

55 millions d'années-lumière

6,5 milliards de masses solaires

Petite mise en contexte d'abord cette découverte a été possible grâce à l'. L’Event Horizon Telescope (en abrégé EHT, littéralement le Télescope de l'horizon des événements) est un réseau de télescopes terrestres combinant les données de stations d’interférométrie à très longue base situées sur la Terre afin d’étudier notamment l’environnement immédiat de, le trou noir supermassif du centre de la Voie lactée, et, celui de, avec un pouvoir de résolution permettant d'observer leur horizon.Puisque ce Télescope combine différente stations à travers le monde nous pouvons dire que la Terre entière a été transformer en Télescope pour pouvoir avoir la chance d'avoir l'image ci-dessous. Et donc aujourd'hui à 15h cette image a été révélé au publique c'est un moment historique.Il a fallut deux ans pour que les données collectés puissent être traduite pour arriver à avoir l'image que vous voyez ci-dessus. Ce trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87, situé àde la Terre et disposant d'une masse équivalente àJe vous invite à lire l'article complet sur(lien ci-dessous) qui expliquerons bien mieux que moi le long processus pour obtenir cette avancé technologique et humaine grandiose. Aujourd'hui la science a fait un grand bond.