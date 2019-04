- Marvel vs Capcom : Infinite (1er avril)

- Minecraft (4 avril)

- Prey (11 avril)

- The Golf Club 2 (11 avril)

- Monster Hunter World (18 avril)

- The Walking Dead : A New Frontier (18 avril)

- Life Is Strange 2 - épisode 2 (24 avril)

- Resident Evil 5 (25 avril)

Salué par les amateurs d'immersive sim, le Prey d'Arkane Studios (Dishonored) va intégrer le catalogue du Xbox Game Pass dès demain, au même moment que The Golf Club 2. Les abonnés au service de Microsoft pourront ensuite chasser le Rathalos dans Monster Hunter World dès le 18 avril. Une belle prise, le jeu de Capcom ayant connu un véritable succès commercial (12 millions de ventes au 31 décembre dernier). Le même jour, The Walking Dead : A New Frontier sera lui aussi ajouté. Le 24 avril, ce sera au tour de Life is Strange 2 : Episode 2 - Rules, puis Resident Evil 5 bouclera les nouveautés du mois dès le 25 avril.