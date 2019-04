L'histoire raconte l'arrivée à Tokyo d'un garçon issu du île perdue de l'archipel japonais, où il va rencontrer une fille dotée d'un bien étrange pouvoir: celui de pouvoir contrôler la météo avec son chant.Le film s'annonce encore mystérieux mais il devrait reprendre deux thématiques cher au réalisateur : l'amour et le fantastique, c'est son petit nom, débarquera donc le 17Juillet dans les salles de cinéma au Japon. A ce jour, pas de date de sortie de prévue pour l'occident, mais vu le succès du dernier film, cela ne saurait tarder.Le réalisateur semble avoir prolongé son partenariat avec le groupe de musique RADWIMPS.

posted the 04/09/2019 at 08:43 PM by furtifdor