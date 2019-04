Cory Barlog précise qu'il disait simplement quel'accessibilité était importante, mais qu'au même temps il respecte la vision d'"AUTRES" développeurs qui est, et que c'est ce que fait le charme du jeu vidéo en soit. (ce que moi et beaucoup ont essayé d'expliqué à plusieurs reprises déjà). En soit il explique que son commentaire d'il y'a quelque jours sur l’accessibilité n'était pas une critique envers Sekiro de Fromsoftware, ce que beaucoup de joueurs (ceux qui font la pétition pour un mode facile pour Sekiro en particulier) sur le net avait conclu voir aussi pas mal de sites qui avaient même fait une news la dessus avec plein de nawak (Cory Balrog est dans notre camp "Sekiro Easy Mode" ect ect),en bref avant que Cory s'est empressé de les corriger.:

posted the 04/09/2019 at 06:39 PM by foxstep