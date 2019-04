Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Mortal Kombat 11 :Le jeu apparaît enfin sur l'eShop, dévoilant quelques informations:Le jeu pèsera 22.5 GB. Deux Editions seront disponibles. On peut également voir des images de cette version :Rappelons que selon Ed Boon dans une interview avec Game Informer, la version Switch de Mortal Kombat 11 devrait tourner à 60fps. Il assure également que le jeu est très beau sur ce support. Et il explique clairement que le jeu n'aura pas de fond flou. De quoi rassurer ceux qui le prendront sur ce support...Source : https://www.nintenderos.com/2019/04/mortal-kombat-11-ya-aparece-listado-en-la-eshop-de-nintendo-switch-disponible-el-22-de-abril-225-gb-y-mas

posted the 04/09/2019 at 03:41 PM by link49