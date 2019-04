Attendu pour être le hit du lancement de la prochaine Xbox, Halo Infinite pourrait battre de nombreux records de développement.

Présenté via un court teaser à l'occasion du dernier E3, Halo Infinite n'a toujours pas refait parler de lui depuis de longs mois. Nous découvrons cependant quelques indiscrétions au sujet du soft de 343 Industries via une rumeur qui a de quoi donner le tournis à tous les fans de jeu vidéo.

Si l'on en croit les bruits de couloir, le développement du jeu serait chiffré à hauteur de 500 millions d'euros, sans prendre en compte les différentes dépenses liées au marketing. A l'heure actuelle, difficile de savoir si Microsoft a vraiment signé un chèque en blanc à son studio de développement, mais si la nouvelle venait à se confirmer dans les mois à venir, nous pourrions clairement voir que Microsoft met tout en oeuvre pour dynamiser sa division jeu vidéo.



La source ayant divulgué l'information n'étant pas aussi fiable que nos confrères de Kotaku, nous vous conseillons vivement de faire usage des pincettes de rigueur sur le sujet. Toutefois, n'hésitez pas à partager votre avis au sujet d'un tel coup de développement dans les commentaires de cet article.



Alors, Halo Infinite, plus cher que GTA V et Destiny 2 ?

