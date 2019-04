JVL 17/20

Gameblog 8/10

IGN 7,5/10

Gamekult 6/10

Le retour de Phoenix Wright à travers cette Ace Attorney Trilogy est un véritable plaisir. Composée de plusieurs affaires à l'écriture qualitative et intelligente, cette compilation rappelle ô combien la licence est excellente en plus d'être brillante. Rien n'a vieilli et le dépoussiérage pour obtenir un rendu de qualité sur grand écran est efficace à tous les niveaux. Une valeur sûre et un incontournable du genre.Près de vingt ans après la sortie du premier épisode, la série Ace Attorney s'offre un nouveau rappel à la faveur de cette compilation qui rappelle sans mal pourquoi le père Wright jouit toujours d'une telle notoriété. Si certaines mécaniques comme les déplacement accusent leur âge, l'écriture mordante et les scenarii alambiqués d'Ace Attorney font toujours mouche, que l'on soit ténor du barreau confirmée ou fraîchement diplômé de l'ENM. En ressortant une nouvelle fois l'Ace Attorney Trilogy, Capcom se montre évidemment opportuniste, mais permettra à chacun de (re)découvrir un triptyque intestable, fort d'une incroyable cohérence. Malgré des épisodes à débloquer comme à l'époque et aucun bonus à se mettre sous la dent, le prix de certaines cartouches sur le marché de l'occasion devraient achever les joueurs hésitants à se présenter sans hésiter à la barre.Après avoir rejoué aux trois premiers jeux de la série, un seul verdict est envisageable : coupable ! Aucun bonus n’est présent pour faire plaisir aux fans de la licence de Shu Takumi, la traduction française déjà existante n’arrive que dans quelques mois et le rendu HD a clairement moins d’impact visuel et émotionnel que le pixel art de l’époque. Cela n’enlève rien à la qualité globale d’écriture de la plupart de ces quatorze enquêtes, dont la galerie de personnages charismatiques et l’univers attachant font encore passer un bon moment. La Switch s’avère une fois de plus un support idéal pour (re)découvrir ces visuals novels colorés, surtout en mode nomade. De là à repasser à la caisse si vous connaissez en long et en large la saga, c’est une autre histoire.