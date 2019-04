Je vais prochainement acheter ces deux smartphones. J'aimerai avoir des avis, qu'en pensez-vous ? J'ai actuellement un Mi Mix 2 (que j'avais acheté chez Banggood).Le, je peux l'avoir à 357€ livré (Banggood), j'attends que ce modèle passe à 325/330€ pour passer commande. Celui là, ça sera pour ma femme :Le, je peux l'avoir à 402€ livré (Banggood également), j'attends qu'il baisse à 350€ (une future vente flash par exemple dans quelques mois). Celui ci, ça sera pour moi :Donc, j'ai un budget de 675/680€ max pour ces deux smartphones.Oui, on aime bien Game of Thrones

posted the 04/06/2019 at 08:25 PM by ioop