pour le printemps 2019 - été 2019 ?Merci d'indiquer des jeux qui ont une date ou fenêtre de sortie et non pas un vague 2019 ou fin 2019Pour ma part sur PS4 :100% sûre :Shenmue 3 : 27 Aout 2019 (kickstarter)Fifa 20 : 27 Septembre 2019A voir, peut être :Days Gone : 26 Avril 2019A Plague Tale : Innocence : 14 Mai 2019Team Sonic Racing : 21 Mai 2019Blood & Truth : 28 Mai 2019Watch Dogs 3 : Octobre 2019Les jeux en "gras" sont ceux qui m'attire le plus.Prochainement, je souhaite aussi me prendre Trials Rising (en retard)