"Je l'ai également fait remarquer, dès que j'ai mis la main sur la démo. C'est de la censure, tout simplement. Ce n'est pas un bug, ça arrive à 3 personnages très spécifiques : Honoka, Marie Rose et NiCO. Si elles ont vraiment 18 ans et qu'elles sont majeurs, on peut se demander pourquoi censurer cela en premier lieu. S'il est acceptable de sexualiser ces personnages, il est acceptable de les frapper au visage, et vice-versa. Je déteste ce deux poids, deux mesures, parce qu'elles ne sont pas réalistes. Soit tu fais tout ce que tu veux, soit tu ne le fais pas du tout...”

Cheat Engine

Tout d'abord, vous devrez télécharger le moteur Cheat Engine sur le site officiel.

Chargez Dead or Alive 6 et recherchez le code : 0F B6 40 14 14 3C 19 77 58.

Remplacez-le par le code hexadécimal : 90 90 90 90 3C 19 77 58.

Ceci déverrouillera les Break Blow face caméra pour les 3 personnages. Ça a été expliqué par Hakase dans l'un de ses posts sur Twitter.

Les Break Blow non-censurés en vidéo :





Les joueurs ont compilé des clips des coups Break Blow dans Dead or Alive 6, et ils sont tombés sur une découverte assez surprenante : les plus jeunes combattantes de la liste, Marie Rose, Honoka et NICO, n'ont pas de Break Blow face caméra.Le consensus général est que ça concernait peut-être juste la version japonaise. Car le 21 février 2019 Famitsu a mis en ligne une vidéo contenant tous les Break Blows du jeu dans laquelle divers personnages subissent des super mouvements avec la caméra qui zoome sur leur visage au moment où le coup de poing ou de pied adverse percute leur tête, sauf pour Marie Rose, Honoka et NICO où il n'y a jamais de zoom sur elles même quand elles prennent les Break Blows dans le visage. Vous pouvez vérifier la compilation ci-dessous.Le 23 février 2019,a spéculé qu'il s'agissait peut-être d'un mécanisme mis en place pour empêcher les plus jeunes personnages - âgés de 18 à 19 ans - d'être soumis au Break Blow en gros plan face caméra que la Team Ninja a introduit avec Dead or Alive 6.Si vous étiez sceptique, le 24 février 2019, le YouTuber Fredchuckdave a mis en ligne une compilation vidéo confirmant ce que Famitsu a déjà découvert, à savoir que les trois personnages susmentionnés n'ont pas de gros plan quand ils prennent une lourde charge au visage.Comme nous l'avons vu dans la vidéo ci-dessus, ni Honoka, ni Marie Rose, ni NICO ne sont capables d'être filmée en gros plans pendant les Break Blows. La démonstration ci-dessus était accompagnée d'une autre vidéo qui a été diffusée sur, où les utilisateurs ont commencé à discuter des raisons pour lesquelles les trois personnages n'obtiennent pas leurs gros plans comme le reste du casting. Certains ne s'en sont pas souciés, mais d'autres l'ont littéralement appelé censure comme par exempleSi vous l'avez fait correctement cela vous permettra de voir les Break Blow face caméra pour les personnages NiCO, Marie Rose et Honoka :