Tout est dans le titre je me pose la question, c'est quoi l'ordre des DLC ?, il faut finir le jeu de base avant?, pour infos j'ai recommencer à 0 et je suis niveau 16 donc si ça gâche l'histoire principale après c'est un peu dommage.

posted the 04/06/2019 at 04:07 PM by inferusredrum