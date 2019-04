Et oui ça ne s'arrete plus chez Square-Enix puisqu'apres le producteur de FFXV Hajime Tabata et hier Hideo Baba (ex producteur des Tales Of) qui est parti sans sortir son Project Prelude Rune, voici qu'Hiroaki Iwano le producteur de la grosse franchise mobile japonaise Million Arthur quitte Square-Enix.Il a annoncé son depart durant le live commémorant les 7 ans de la serie.A premiere vue il continuera de travailler dans le jeu video.A qui le tour ?