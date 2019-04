38€ chacun via paypal (frais de port de 3€ inclus dans le prix, envoi en lettre suivie)si l'acheteur prend les deux jeux : 75€ (frais de port 5€ inclus dans le prix, envoi via mondial relay)Non négociable, sinon je les vends 35€ en main propre (Nord)Me MP si intéresséPS : je supprimerai cet article prochainement

Like

Who likes this ?

posted the 04/05/2019 at 10:00 PM by ioop