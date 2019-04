L’Humanité est au bord de l’extinction - de New York à Moscou, en passant par Jérusalem, l’apocalypse zombie se répand aux quatre coins de la planète. Alors que la fin du monde semble inévitable, unissez vos forces jusqu'à 4 joueurs pour survivre aux gigantesques hordes de zombies, dans un jeu de tir coopératif palpitant. Basé sur le film blockbuster de Paramount Picture, World War Z met en scènes les histoires de personnages inédits embarqués dans des scènes d’action à couper le souffle. - Massacrez des hordes de centaines de zombies : Le Swarm Engine ™ - Customisez armes et classes de personnages : développer de puissantes améliorations pour vos armes et choisissez votre personnage parmi les 6 classes disponibles - Modes Joueurs vs Joueurs vs Zombies : un mode de jeu intense qui viendra compléter les campagnes coopératives. - Campagnes scénarisées coopératives : Survivez à travers le monde et découvrez les histoires d’un groupe uni dans leurs combats quotidiens.

