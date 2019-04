Voici une Information concernant les jeux Monster Hunter World et Super Smash Bros. Ultimate :Selon Famitsu, cette année, il y a deux Game of the Year : le premier est sorti en janvier et le deuxième en décembre. A noter que les jeux Fortnite, Dragon Quest Builders 2, Octopath Traveler et Pokemon : Let's Go ont eux obtenus des Excellence Awards...Source : https://www.resetera.com/threads/monster-hunter-world-and-super-smash-bros-ultimate-win-famitsus-game-of-the-year-award.109775/