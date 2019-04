Cet après midi je découvre avec vous Fate/Extella Link qui vient de sortir Playstation 4 et Switch et PC. Je vous donne RDV à 14h/14h15 sur ma chaîne Twitch : https://www.twitch.tv/gameuptwitch N'hésitez pas à me rejoindre !

Who likes this ?

posted the 04/05/2019 at 11:07 AM by gameup