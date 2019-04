Après la blague Nintendo qui rend compatible VR les aventures de Mario et Link, on a droit en ce jour à un autre gag venu tout droit de chez Square Enix.



Hideo Baba (is gone) va quitter Square Enix, il aurait donné sa démission le mois dernier.

Il était à la tête du studio Istolia (ou Istoria) et travaillait sur un jrpg dont le nom de code était "Projet Prelude Rune".







Décidément, les temps comme les oeufs sont durs du côté Square Enix.



A noter qu'on ne sait pas ce qu'il en est du projet prelude rune. Rien ne dit qu'il est annulé à l'heure actuelle...