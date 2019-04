___________________________Après avoir révolutionné le monde des consoles avec la Nes, puis la Snes qui a affinée tout ça en proposant une 2D du plus bel effet, Nintendo à du revoir le gameplay de toutes ses séries phares afin de les adapter en 3D sur N64 ce qui donna naissance à des jeux mythiques comme Ocarina of Time et Mario 64.La gamecube jouera le rôle de la Snes quelques années plus tard avec un affinage des graphismes, tout en continuant le passage en 3D de certaines séries culte comme Metroid avec 2 titres exploitant pleinement ce support, puis sur Wii avec l'ajout de la wiimote.Avec une Switch qui cartonne et qui va surement être amenée à devenir la nouvelle portable de Nintendo, il serait logique pour la firme de proposer un changement majeur en allant vers la réalité virtuelle qui pourrait relancer entièrement le gameplay et l'immersion des séries qui traversent le temps à nos côtés.A quoi pourrait ressembler cet énorme chantier?Il suffit de voir ce que Sony a réaliser en quelques années avec le PSVR pour en avoir un aperçu:Est ce que l'idée de se ponger réellement dans le monde d'Hyrule, de se retrouver seul dans celui de Metroid, de balancer des carapaces dans Mario Kart ou encore tirer la bourre contre une trentaine de concurrents dans FZero vous plait?