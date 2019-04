Ce n'est pas un poisson d'avril en retard: Nintendo va rendre compatible Mario Odyssey et Zelda BotW avec son casque VR en carton (VR Goggles Toy-con pour être précis!) et ce dès le 26 avril 2019.









Faites vous examiner les yeux avant l'utilisation de la VR sur Switch via ces 2 jeux et après: si votre vue se dégrade, il y a potentiellement moyen de gratter quelques billets...