Tout est dans le titre !Perso :En mode Zelda BotW (Ailes pour planer) avec un système de combat + orienté action. Aller aider les différentes villes/villages et habitants en butant les démons du coin et refaire la face à Tanzra.Remake ou épisode 4 en 3D avec la DA de Smash Bros.La même forme qu'avant, mais en 3D. Avec de l'exploration cette fois ?Système de combat à la Dragon's Dogma dans un open world 3D coloré et vivant. Chara design de Nobuteru Yuki ou celui des illustrations du guide de Secret of Mana.Même style, avec peut-être plus de plate forme.Juste un nouvel épisode. Avec la personnalisation de compétences comme dans Tenchu Z.Action/BTA 3D façon DMC par niveau ou Action/Aventure 3D dans un monde connecté.Action/Plateforme 3D3rd person action/adventure façon Sekiro par From Soft