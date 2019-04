SPOIL

- Isshin

- Genishiro 2eme fois

- La chouette 2eme domaine hirata

- Le demon de la haine

Ce que je sais:

Mes questions:

Bonjour à tous,Voilà, je suis sur la pépite qu'estdepuis sa sortie, j'arrive à la fin et donc voilà mes questions:J'aimerais si possible me faire en un run tout les boss "important" du jeu, il m'en reste 4 vu ma liste de succès.Je viens tout juste de battre le dragon divin, j'ai battu tout les autres boss, lorsque je reviens dans ma partie, le maître c'est enfuis, Emma me donne la clé du passage secret, elle a maître Isshin a ses pieds mort.- Genishiro 2eme fois est le boss final- Je sais ou trouver le demon de la haine- Vue que Isshin est mort, je peux plus me battre contre lui?- Comment arrivé a aller dans la seconde partie du domaine Hirata? (Emma qui nous donne l'accès mais comment?)- Pourquoi il y as 2 succès/trophées pour Isshin, faut le battre deux fois?Merci d'avance même si je pense connaitre la reponse, j'ai du me dirigé vers la mauvaise fin pour y arrivé.