Minecraft, le célébrissime jeu bac à sable de Mojang, franchit les 30 millions de ventes en ce qui concerne sa version sous Java.



L'édition PC et Mac originale, proposée il y a dix ans déjà, a dépassé ce palier majeur cet après-midi, comme l'affirme la boutique officielle, tenue à jour en direct. Ce serait déjà un nombre imposant si Minecraft n'avait pas aussi été publié depuis sur Linux, Windows Store, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS Vita, PS4, Wii U, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, iOS, Android, Windows Phone, Kindle Fire, Gear VR, Apple TV et Fire TV, totalisant ainsi environ 155 millions d'unités et rejoignant la liste des jeux les plus vendus de l'Histoire.