Hier, l'un des meilleurs jrpg fêtais ses 25 ans! FFVI était sorti le 2 avril 1994 (je m'en souviens presque comme si c'était hier, je l'attendais comme un fou en import et bien évidemment, contrairement à la plupart des jeux d'aujourd'hui, je n'ai pas été déçu).Bon, on va pas chercher à savoir si c'était vraiment lui le meilleur FF, mais on peut dire que c'était l'un des dernier FF à réunir une véritable dream team:- Directeur du jeu: Yoshinori Kitase et Hiroyuki Hitou- Producteur: Hironobu Sakaguchi- Chara design:Yoshitaka Amano- Compositeur: Nobuo Uematsu- Scénario: Yoshinori Kitase et Hironobu Sakaguchi- Différents programmeurs: Ken Narita, Kiyoshi Yoshii, Tetsuya Takahashi, Tetsuya Nomura, Kazuko Shibuya, Hideo Minaba, etc... (bref, que du très beau monde!)Pour voir les noms complets, voici la vidéo d'intro dont la musique est juste un régal pour les oreilles.L'une des grandes qualité de ce titre, c'est le nombre de personnages jouables, qui sont au nombre de 12 auxquels il faut rajouter 2 personnages cachés, soit un total de 14 personnages.L'un des moments forts du jeu, c'est le passage à l'opéra. Je n'en dirai pas plus car quand on le découvre sans se faire spoiler, c'est vraiment un moment magique...Bref, je lui souhaite un joyeux anniversaire à cette légende du jrpg (et les légendes ne meurent pas!)Pour info, comme c'est une question qui revient souvent, j'aimerai donner mon point de vue sur les différentes versions:Sans aucun doute possible, la meilleure version est celle d'origine sur Snes ainsi que les versions Virtual Consol (wii et wii u) et Snes Mini. Hélas, toutes ces versions ne sont qu'en anglais ou japonais!La version GBA a des graphismes de moins bonnes qualités, elle perd en fluidité par moment et surtout en qualité sonore (j'ai failli gerber quand j'ai vu la piètre qualité des musiques!)A noter que la version GBA possède une très bonne traduction française (merci les traducteurs de Nintendo!) et il y a également des nouveaux boss propre à cette version (mais qui ne change pas grand chose au scénario et qui sont relativement facile à battre!)La version Psone est à fuir comme la peste: ça rame lorsqu'il y a du mode 7 à l'écran et surtout le jeu est flingué par des temps de chargements assez longs.En attendant peut-être un jour l'annonce d'un remake (de qualité!) de cette perle, je vous laisse avec ces différents arts d'Amano: