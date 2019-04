Sacrée surprise que fut ce Kingdom Heart III je suis au monde de Toy Story et c'est tout simplement un sans faute pour l'un de me gros coup de coeur 2019 voir peu être de la génération .Je suis à 8 heures de jeux ( un exploit pour ce genre de jeu)Graphiquement c'est quand même putain de magnifique et coté Gameplay ça a tendance a être un peu merdique sur certaines invocations, mais c'est un détail comme prévu je bite rien au scénario, mais je m'en tape complet, car me baladez dans les différents univers Disney que j'ai connus gosse ou ado c'est tout simplement inestimable .J'espère qu'a l'avenir la licence restera Multiplaforme pour que je puisse a l'avenir continuer a y jouer .PS: SE encore merci de pas avoir sortie la Collection sur Xbox bande de merde