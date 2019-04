Beaucoup de fan de Kojima attende Death Stranding avec impatience.Avec les innombrables tweets de Kojima ne servant pas à grand chose (pour ne pas dire rien) et ceux du nouveau directeur de Com chez eux, le dénomé Aki Saito, qui ne sont pas plus utiles....J'avais envie de passer un petit coup de gueule... Faut arrêter de nous prendre pour des jambons depuis les Game Awards je l'ai de travers...ils te balancent des "j'y joue toute la journée", "le dev avance un truc de malade", "soyez encore un peu patient pour la release date"....résultat, aucune news depuis 1 an, Sony absent de l'E3....Bref, j'ai enfin ouvert les yeux sur Kojima....Aller un petit montage.