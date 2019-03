Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :JeuxVidéo.com a testé le deuxième DLC et lui attribue la note assez passable de 13/20. Pour rappel, ce deuxième DLC est disponible depuis le 19 mars 2019 sur PC et Ps4...Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1023800/ni-no-kuni-ii-la-legende-de-l-almanach-du-magicien-un-bon-contenu-malgre-quelques-faiblesses.htm