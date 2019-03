Un gamin mexicain a posté en septembre 2018 ce dessin sur Deviant Art.Et faut avouer qu'il est pas mauvais.(en tout cas comparé à ma gueule en la matière).Sauf que.Voilà ce que nous sort aujourd'hui Epic Games comme nouveau skin dans Fortnite :Et là, t'as ce gamin qui sait plus quoi faire car il a peur de se faire attaquer par Epic pour droit d'auteur s'il réutilise un jour son propre dessin

posted the 03/31/2019 at 07:01 PM by shanks