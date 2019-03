On voit rapidement les manques évidents que l'on a sur cette gen.Entre les licences disparu de la 7 ème gen ( Dead Space, Bioshock...)Des éditeurs entier comme Konami (merci le marché smartphone).Des genres totalement disparu ou quasiment (jeux de courses arcade, snow, boxe, skate...) ou l'arrivé tardive de beat them all comme DMCV en multi, de survival horror tel RE2 Remake...Même si y a les jeux PG et Tango Gameworks.Pas de TESVI, pas de GTAVI sur cette gen...un seul Rockstar en une gen, alors qu'on en avait eu plusieurs lors de la 7 ème gen. GTA5 étant un jeu 7 ème gen.Quand ND nous sortait 4 jeux en une gen, là ils peinent à en sortir 2.Idem pour nombres de studios.Même en jeux d'infiltration y a pas foule, hormi MGS5 jeu cross gen. Pas de Splinter Cell.Quasi pas de Tactical RPG, des excellent j-rpg qui se comptent sur le doigt d'une main...Je pourrais continuer ainsi avec d'autres genres.Cette course au graphismes pour les AAA, avec des coûts de développements toujours plus élevé (et donc des éditeurs prenant moins de risque), des jeux de plus en plus long à être développé, n'est pas bénéfique pour le joueur.On se retrouve avec de moins en moins de gros jeux, la quasi disparation quasiment des AA, une uniformisation de beaucoup de AAA , avec pour beaucoup d'entre eux une qualité plutôt moyenne, la quasi disparation de certains genres et licences, des jeux qui foutent des années à sortir...Et avec l'arrivé de la next gen ça va faire qu'empirer j'ai l'impression.Après ouais y a les indés, mais on achète pas (selon mon point de vue), une nouvelle console à 400 ou 500 balles, pour jouer principalement à ce genre de jeux.Puis le nombre trop faible de new IP en comparaison des gen précédentes est également à souligner.Tout cela cumulé fait que cette gen est la plus mauvaise depuis la 3 ème sans forcer.