(une vidéo monétisée sur youtube affiche un symbole "$" vert)

https://twitter.com/maximilian_/status/1108837888408457216



Maximilian Dood : Être un créateur de contenu Mortal Kombat ou DOA6 en 2019 va être difficile pour certaines petites chaînes. J'espère que ce système automatisé sera plus clément que sévère à l'avenir. @YouTubeGaming





https://twitter.com/TheHatPerson/status/1108845887445307392/photo/1



TheHatPerson : Salut Max ! Je suis une chaîne plus petite avec plus de 1 700 abonnements et je reçois ce problème tout le temps. Je fais des vidéos principalement sur Senran Kagura, un jeu d'action avec fan service, et bien qu'elles n'aient pas été trop démonétisées avant, maintenant elles sont presque toutes touchées. Je pensais simplement partager ça.





fighunter : Il y a quelques jours, Youtube a retiré tous les jeux SK de leurs catégories, à l'exception du mobile pour une raison quelconque. Idem pour la série DOAX. Je suis presque sûr qu'ils essaient de tuer le contenu de ces jeux.



TheHatPerson : Oui, je l'ai remarqué aussi. J'ai aussi diffusé en direct les jeux SK et je n'ai pas été capable de les étiqueter correctement à cause de cela. Ça craint...

https://twitter.com/maximilian_/status/989243040165384192



Maximilian Dood : Presque toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube avec le terme "Mortal Kombat" sont signalées comme étant démonétisées presque immédiatement. Cela ne m'empêchera pas de faire des vidéos sur des titres MK passés/futurs, mais cela pourrait être difficile pour les chaînes NRS à l'avenir.



Joe Vargas (AngryJoeShow): C'est quoi ce bordel ?! Pour de vrai ? Pouvez-vous me donner quelques captures, j'ai une réunion avec YouTube bientôt et je vais certainement apporter cette merde pour voir ce qui se passe !



Maximilian Dood : Une des nombreuses pages :



Ici il répondait à un autre youtubeur qui se plaignait de la démonétisation de ses vidéos sur Mortal Kombat :

https://twitter.com/maximilian_/status/905975825035534336



Core Values | Hurtbox : Hey YouTube Merci d'avoir dé-monétisé cette vidéo, de l'avoir re-monétisée, puis de l'avoir rendu manuellement inamicale pour que je ne puisse pas la contester.





Maximilian Dood : On ne peut pas faire d'argent sur Mortal Kombat on dirait.

https://twitter.com/WarOnFanservice/status/1108065246806241284



Voice of Fanservice: Plus de censure dégoûtante par la @TeamYouTube contre les jeux Fanservice. Youtube Gaming a retiré Dead or Alive Xtreme Venus Vacation et Dead or Alive Xtreme 3 de leur catégorie de jeu, de nombreuses vidéos DOAX sont maintenant classées comme étant simplement des jeux YouTube.





Katsuragi Pink : Oh tu penses que c'est mauvais pour DOA ?

Il suffit de regarder Senran Kagura pour voir qu'il ne reste plus qu'un seul jeu sur leurs grands jeux qui sont sortis.....



Un dernier témoignage :









Youtube pénalise les youtubeurs qui font la promotion de Mortal Kombat 11 et de Dead or Alive 6.Maximilian Dood, infuenceur spécialisé dans les jeux de combat, s'est désolé sur twitter de subir la démonétisation de toutes ses vidéos sur DOA6 et sur MK11.Ce n'est pas la première fois que Maximilian Dood se plaint de voir ses vidéos sur Mortal Kombat démonétisées. L'année dernière un article publié parrevenait sur la politique de youtube qui se durciçait contre les jeux au contenu jugé inacceptable, notamment Mortal Kombat, et publiait quelques uns de ces anciens tweets datant d'avril 2018 et septembre 2017 :Il y a une petite subtilité dans cette histoire de démonétisation, en réalité les vidéos sont partiellement démonétisées (symbole "$" jaune), Youtube se contente de ne pas reverser au créateur de la vidéo l'argent qu'il serait censé recevoir.Déjà évoqué un peu plus haut, Youtube a également censuré dans sa base de donnée Youtube Gaming le jeu Dead or Alive Xtreme 3 ainsi que les jeux Senran Kagura (le producteur de la série a récemment démisionné à cause de la censure exercée cette fois-ci par Sony :) :Alors en quoi cela nous concerne que youtube dissuade et empêche ces "vils" influenceurs (petits et grands) de faire la promotion de certains type de jeu sur sa plateforme de vidéos ? Eh bien, parce que les influenceurs arrivent (malgré votre imperméabilité à leur influence) à influencer des gens. Et les créateurs de jeux vont naturellement être tentés de céder aux sirènes de l'auto-censure pour ne pas être pénalisés par le durcicement de la politique de Youtube qui impacte négativement la promotion de leurs jeux... car tous n'ont pas les moyens d'EA :