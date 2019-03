Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII :C’est maintenant au tour de JeuxVidéo.com de noter le portage du jeu sur Nintendo Switch. Et celui-ci obtient la très bonne note de 18/20. Comme quoi, les bugs, ça n’a pas l’air de gêner…Source : http://www.jeuxvideo.com/test/1021039/final-fantasy-vii-un-portage-switch-sans-fioritures.htm

posted the 03/29/2019 at 03:21 PM by link49