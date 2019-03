Squadron 42

La newsletter de SQ42 vient d'être envoyée aux abonnés et les nouvelles reçues ne surprendront personne :Normal me direz vous pour un jeu solo, mais quand on voit à quel point l'IA dans Star Citizen est stupide voire carrément absente, on se dit que les équipes de Chris Roberts ont du pain sur la planche !Voici l'essentiel évoqué dans cette newsletter :- Les travaux sont concentrés sur l'IA. Essentiellement les manœuvres d'évasion, qu'elles soient à bord de vaisseau ou à pieds. Tout cela bénéfique à Star Citizen, dans la mesure où les villes pourront ainsi comporter des PNJ avec comportements plus réalistes quand il s'agit d'éviter les joueurs, mais également des vaisseaux pilotés par des PNJ aux abords des villes. Les décollages et atterrissages des PNJ ont également été travaillés pour les vaisseaux capitaux.- Les équipes artistiques ont grandement travaillé sur les cheveux et différents styles de coiffure. Et également sur l'apparence des personnages Vanduul (ceux qui affrontent l'humanité).- Les éclairages intérieurs du Javelin sont terminés. C'est désormais le tour de l'extérieur.- La station Archon avance bien.- Le Retaliator est en train d'être retravaillé pour les besoins de SQ42. A terme, ces changements seront bien évidemment répercutés dans Star Citizen, sans doute via une version "mise à jour" du vaisseau.- L'équipe dédiée au son a fait en sorte de découper en plein de petits sons les différents événements du jeu (sons des armes, propulseurs, etc.) pour proposer un rendu qui corresponde au mieux à ce qui se passe à l'écran.- Les cinématiques continuent d'être tournées, dont une à bord du Bengal.- Les équipes techniques ont quant à elles travaillé sur la physique du jeu et notamment préparé le terrain pour améliorer le rendu des océans.- Les véhicules et vaisseaux sur lesquels l'équipe a travaillé en février seront proposés dans Squadron 42 et Star Citizen. Verra-t-on tout une tripotée de vaisseaux Vanduul débarquer sur Star Citizen cette année ? Peut-être.- Quoi qu'il en soit, les modifications apportées pour l'assistance à la visée (pour les joueurs avec Joystick) et le scan sur SQ42 sont celles qui seront disponibles avec la 3.5 de Star Citizen.- La techno dédiée au rendu réaliste des gaz et autres effets volumétriques est quasiment terminée... Visuellement, cela promet des merveilles et surtout, pour les joueurs de Star Citizen, une bien jolie Crusader !- Enfin, l'équipe de SQ42 a continué son travail d'écriture et s'apprête à enregistrer des voix féminines. Cela coïncide bien avec l'arrivée des personnages féminins dans l'Alpha 3.5 de Star Citizen...