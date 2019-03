Voici des Rumeurs concernant la Saga Resident Evil :Selon AestheticGamer, l'insider qui avait annoncé que Resident Evil 7 serait en vue à la première personne et qu'il aurait un mode VR, et que le remake de Resident Evil 2 était en cours et qu’une démo verrait le jour, Capcom voudrait transformer sa licence en franchise quasi annuelle. Capcom travaillerait sur plusieurs projets, dont Resident Evil 8 et Resident Evil 3 Remake.Tout d'abord, Resident Evil 8 aurait été retardé en interne pour que sa sortie coïncide avec la sortie de la Ps5 et de la Xbox Scarlett. On ne sait pas cependant si le jeu sera cross-gen ou pas.Pour Resident Evil Remake 3, il précise que le résultat sera étonnant. Il ne serait pas développé en interne, et le studio y travaillant serait surprenant. Le jeu devrait d'ailleurs sortir assez rapidement. Il est probable donc que le jeu Resident Evil Remake 3 sorte l'année prochaine et Resident Evil 8 lui en 2021...Source : https://www.hobbyconsolas.com/noticias/rumores-futuro-resident-evil-re8-sera-next-gen-re3-2020-otro-estudio-395759