Les abonnés Twitch Prime peuvent réclamer sur cette page un abonnement Nintendo Switch Online gratuitement. Dans un premier temps l'abonné obtient trois mois, et si il est toujours abonné à Prime après ces trois mois, il peut réclamer neuf mois supplémentaire (ce qui donne donc un abonnement de 12 mois gratuit).Notons que si vous avez déjà un abonnement individuel, vous pouvez cumuler. Cependant cela ne fonctionne pas pour ceux qui ont une offre famille (c'est mon cas).

posted the 03/28/2019 at 08:26 PM by sanj